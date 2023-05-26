Осталось три пера: что годами прячет Ляйсан Утяшева под париком (фото)

Ляйсан Утяшева, завершив спортивную карьеру, стала успешной телеведущей. Супруга Павла Воли не перестает удивлять зрителей своими кардинальными преображениями — то она нежная блондинка с длинными локонами, то дерзкая брюнетка с каре.

Звезда уверяет фанатов, что давно использует парики, чтобы менять свою внешность без вреда для волос. По словам гимнастки, этим лайфхаком пользуются многие селебрити, делая тем самым свои сценические образы яркими и запоминающимися.

«Не вижу в этом ничего зазорного», — подметила Ляйсан.

Но не все верят ей на слово. Пока Утяшева рассуждает на тему о том, что «не хочет останавливать себя в разнообразии», есть основания полагать, что от настоящей шевелюры знаменитости уже давно осталось три пера. В Сети можно увидеть фото, на котором теледива запечатлена с коротким ежиком на голове. Чтобы скрыть от публики столь плачевную картину, Ляйсан вынуждена прятать свои редкие волосы под париками.