Осталось три пера: что годами прячет Ляйсан Утяшева под париком (фото)
Скрыть горькую правду не удалось.
Ляйсан Утяшева, завершив спортивную карьеру, стала успешной телеведущей. Супруга Павла Воли не перестает удивлять зрителей своими кардинальными преображениями — то она нежная блондинка с длинными локонами, то дерзкая брюнетка с каре.
Звезда уверяет фанатов, что давно использует парики, чтобы менять свою внешность без вреда для волос. По словам гимнастки, этим лайфхаком пользуются многие селебрити, делая тем самым свои сценические образы яркими и запоминающимися.
«Не вижу в этом ничего зазорного», — подметила Ляйсан.
Но не все верят ей на слово. Пока Утяшева рассуждает на тему о том, что «не хочет останавливать себя в разнообразии», есть основания полагать, что от настоящей шевелюры знаменитости уже давно осталось три пера. В Сети можно увидеть фото, на котором теледива запечатлена с коротким ежиком на голове. Чтобы скрыть от публики столь плачевную картину, Ляйсан вынуждена прятать свои редкие волосы под париками.