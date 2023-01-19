Остальные в подметки не годятся: астрологи определили самый умный знак Зодиака

Многолетние наблюдения привели ученых к выводу, что самые умные люди на планете обладают целым рядом схожих черт. Например, они предпочитают уединенный образ жизни (как тут не вспомнить Шерлока Холмса!), имеют рост выше среднего и ценят черный юмор, поскольку для того, чтобы понять такие шутки, мозгу требуется их проанализировать. Астрологи внесли свою лепту в список сходных черт гениев и назвали знак зодиака, под которым чаще всего появляются на свет настоящие умники и умницы.

Водолей

Считается, что покровителем Водолея является Уран - планета, отвечающая за креативное и творческое мышление, инновации, интеллект. Неудивительно, что представители этого знака совершают революционные открытия - например, Николай Коперник (19 февраля 1473 года) первым высказал идею о том, что Земля, как и другие планеты, вращается вокруг Солнца.

Представителям воздушного знака, даже тем, кто служит науке, свойственно нестандартное, нешаблонное мышление.

Как и Дмитрию Менделееву (8 февраля 1834 года), который, по некоторым сведениям, придумал периодическую систему элементов во сне. Возможно, что это миф, но Водолеям в принципе свойственно окружать себя красивыми легендами, которые со временем начинают восприниматься как реальная история.

Кстати, многие Водолеи способны реализовать себя сразу в нескольких сферах.

Достаточно вспомнить Льюиса Кэрролла (27 января 1832 года), который прославился как автор “Алисы в Стране чудес” и других литературных произведений, также был известен как философ, математик, фотограф и страстный поклонник игры в шахматы. Одно слово - гений!

Гениальным можно быть не только в области науки, но и в других сферах - например, в искусстве. Ярким примером Водолея, преуспевшего в литературе, является классик приключенческой литературы Жюль Верн (8 февраля 1828 года). Как и многие Водолеи, в своих произведениях он мечтал о научных открытиях будущего и головокружительных приключениях.

Еще один классик, правда, уже советского кино - Леонид Гайдай (30 января 1923 года) тоже был Водолеем по знаку зодиака.

Представители воздушной стихии в принципе обладают прекрасным чувством юмора, что, кстати, тоже считается признаком интеллекта. Неудивительно, что автор популярных комедий про Шурика и не только родился под покровительством Урана.

Читайте также: