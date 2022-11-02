Остальные будут завидовать: знаки Зодиака, которые обретут неземное счастье в ноябре

В ноябре все вокруг пропитано предвкушением чуда. До Нового года остается не так много времени, поэтому представители разных знаков зодиака начинают размышлять над тем, какое из заветных желаний загадать в праздничную полночь. Но, как предупреждают астрологи, некоторым знакам не придется ждать боя курантов для того, чтобы получить свой подарок от мироздания - судьба будет к ним благосклонна уже в ближайшие несколько недель. Рассказываем, уроженцы каких четырех знаков в ноябре почувствуют себя по-настоящему счастливыми.

Овен

В предшествующие месяцы представителям огненного знака пришлось столкнуться со многими трудностями. По словам астрологов, в ноябре фортуна наконец вычеркнет Овна из своего черного списка и перенесет их в реестр любимчиков.

Особенно уроженцам знака повезет в сфере финансов - звезды пророчат Овнам появление дополнительных источников дохода, которые принесут значительную прибыль и помогут накануне Нового года осуществить все желания.

Телец

Небесные светила сулят Тельцам благоприятный во всех отношениях месяц. Ноябрь 2022 принесет уроженцам земного знака много полезных знакомств. В первую очередь они будут касаться сферы бизнеса - вполне возможно, что судьба сведет Тельцов с серьезными инвесторами или опытными партнерами. Кроме того, возможна судьбоносная встреча со своей второй половинкой - астрологи говорят, что при самом лучшем сценарии Тельцы будут отмечать Новый год уже с избранником.

Дева

В последний месяц осени одинокие представители земного знака почувствуют, что открыты для романтических приключений. Если Деве давно нравился кто-то из представителей противоположного пола, самое время проявить инициативу и пригласить человека на свидание - звезды дают гарантию, что жалеть об этом шаге не придется.

Кроме того, ноябрь 2022 будет счастливым и для тех Дев, которые уже встречаются со своей второй половинкой. Их ожидает предложение руки и сердца.

Стрелец

На протяжении последних месяцев многие Стрельцы чувствовали себя уставшими - от работы, отношений, неприятностей, которые в изобилии сыпались на их голову. Астрологи говорят о том, что в ноябре 2022 у уроженцев огненного знака как будто бы второе дыхание откроется. Они наконец смогут оставить в прошлом негативные ситуации и смело отправиться навстречу новым победам и достижениям.