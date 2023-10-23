Остались одни с больной матерью: детей Пугачевой увезли в другую страну

В последнее время Алле Пугачевой не привыкать экстренно собирать чемоданы. Артистка напрасно полагала, что в Израиле проведет безмятежную старость. Теперь она в тяжелом состоянии вынуждена скитаться по миру.

В Сети появились новости о том, что Примадонна вместе с дочерью Лизой и сыном Гарри спешно покинула Землю обетованную. Пока отец на гастролях, близнецы остались одни с больной матерью. В настоящее время семейство находится на Кипре.

Недвижимость там звезда купила еще в 2017 году и как в воду глядела.

Сейчас шикарная вилла и кипрский паспорт пришлись как нельзя кстати.

Между тем соседи знаменитости по деревне Грязь уверяют, что самочувствие Пугачевой оставляет желать лучшего, поэтому ей лучше избегать стрессов и переездов. По их словам, певица чувствует себя так плохо, что даже не может выйти из машины без посторонней помощи. Да и выглядит она, по уверению очевидцев, крайне болезненно.