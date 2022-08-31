Осталась в сердцах миллионов: почему нелепо оборвалась жизнь одной из самых красивых актрис Советского Союза

Ольга Бган прославилась на весь СССР с выходом фильма «Человек родился». Поклонники с нетерпением ждали новых ярких ролей от артистки, но она приняла участие всего в нескольких лентах, а в 1978 году скончалась. Как оказалось, жизнь знаменитости была полна неудач.

О сцене Бган мечтала с самого детства. Поэтому после картины Василия Ордынского она была уверена, что ей поступит множество предложений от советских режиссеров. Однако, как уверены биографы, в тот период девушка отказала в близости одному из руководителей крупной студии, поэтому тот решил отомстить и запретил постановщикам предлагать ей роли. Так или иначе, но ролей действительно практически не было, поэтому молодая артистка тратила все силы на игру в «Электротеатре Станиславский».

Преследовали знаменитость неудачи и в личной жизни. Первый ее союз распался из-за измены супруга Юрия Гребенщикова. В тот момент артистка начала злоупотреблять горячительными напитками. Второй раз она вышла замуж за сына писателя Константина Симонова Алексея, но и этот брак в итоге распался.

Из-за неудавшихся отношений и отсутствия работы, как пишет Дзен-канал «Вехи истории», Бган начала все чаще находить утешение в рюмке. Она даже позволяла себе появляться на работе в нетрезвом виде. На фоне зависимости развивалась и депрессия, с которой артистка так и не смогла справиться. Жизнь знаменитости оборвалась в новогоднюю ночь в 1978 году, когда она выпила несколько таблеток снотворного и, запив их игристым, так и не проснулась.