Осталась в одиночестве: состояние 85-летней Пьехи взбудоражило фанатов

Эдита Пьеха давно завершила сольную карьеру и стала настоящей затворницей. Некогда популярная певица обосновалась в деревне Северная Самарка под Санкт-Петербургом. На связь с поклонниками и журналистами она не выходит и общается лишь со своей сиделкой.

Дошло до того, что в этом году исполнительница отказалась устраивать пышное торжество по случаю 85-летнего юбилея. Новость об этом горячо обсуждалась в СМИ. Поклонников взбудоражило состояние знаменитости, которое, по слухам, оставляет желать лучшего. Кроме того, многих возмутило и то, что родные артистки ее редко навещают.

Ранее внук знаменитости, музыкант Стас Пьеха, откровенно заявил о том, что не может приезжать к бабушке так часто, как ему бы хотелось. Впрочем, к тому, что у родственников нет на нее времени, певица относится с пониманием. Как пишет портал PROZVEZD , звезду нисколько не смущает тот факт, что она осталась в гордом одиночестве.