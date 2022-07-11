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Осталась в одиночестве не просто так: Барановская раскрыла все карты

11 июля 2022 09:40
Осталась в одиночестве не просто так: Барановская раскрыла все карты

Телеведущая рассказала о потере кольца.

42-летняя Юлия Барановская после расставания с гражданским мужем Андреем Аршавиным скрывает личную жизнь. На светских мероприятиях она появляется в одиночестве, демонстрируя отсутствие бойфренда рядом. И ее подписчики нашли этому объяснение.

На днях Барановская в Telegram-канале раскрыла все карты, признавшись в конфузе, который произошел с ней в Каппадокии. По ее словам, она решила забраться на обрыв, чтобы осмотреть местную Долину Любви. На одном из уступов ее рука соскользнула с камня, и кольцо с пальца упало в пропасть.

«Еще так красиво, как в кино, медленно», — припомнила Юлия.

Фолловеры телеведущей подчеркнули, что потеря кольца с безымянного пальца не самая хорошая примета. Как раз это и может пагубно влиять на личную жизнь звезды.

«К безбрачию», «Подсказывает о неверности», — отметили комментаторы.

Напомним, в начале года Барановской приписывали роман с Григорием Лепсом и даже винили в разрушении его семьи. Однако сам певец утверждает, что после развода с женой новую любовь так и не встретил.

Фото: Globallookpress.com
Елена Королева
Елена Королева
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