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Осталась у разбитого корыта: Тарасову лишили любимой работы на старости лет

12 сентября 2023 07:30
Осталась у разбитого корыта: Тарасову лишили любимой работы на старости лет

Знаменитость мечтает вернуться в строй.

Татьяна Тарасова долгие годы является одним из самых прославленных тренеров по фигурному катанию. Она воспитала не одно поколение чемпионов, но ее работа заключалась не только в их подготовке. Тарасова занималась и комментированием прокатов спортсменов, однако в этом сезоне поклонники фигурного катания не услышат ее голос.

Как призналась Тарасова, в этом сезоне ее не пригласили комментировать выступления спортсменов. Хотя в течение многих лет именно она объясняла публике все ошибки, которые совершили фигуристы.

Но тренер не готова полностью оставить эту профессию. В беседе с ТАСС она призналась, что будет внимательно следить за всеми выступлениями и очень хотела бы вновь вернуться к микрофону.

«Готова ли я комментировать российскую серию Гран-при? Конечно, готова, конечно, хочу», — рассказала Тарасова журналистам.

Фото: Dmitry Golubovich, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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