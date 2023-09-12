Осталась у разбитого корыта: Тарасову лишили любимой работы на старости лет

Татьяна Тарасова долгие годы является одним из самых прославленных тренеров по фигурному катанию. Она воспитала не одно поколение чемпионов, но ее работа заключалась не только в их подготовке. Тарасова занималась и комментированием прокатов спортсменов, однако в этом сезоне поклонники фигурного катания не услышат ее голос.

Как призналась Тарасова, в этом сезоне ее не пригласили комментировать выступления спортсменов. Хотя в течение многих лет именно она объясняла публике все ошибки, которые совершили фигуристы.

Но тренер не готова полностью оставить эту профессию. В беседе с ТАСС она призналась, что будет внимательно следить за всеми выступлениями и очень хотела бы вновь вернуться к микрофону.