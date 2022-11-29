Осталась у разбитого корыта: почему Гурченко пришлось выступать в тюрьмах
В карьере актрисы были сложные времена.
Времена перестройки оказались непростым испытанием для актеров. Даже признанные звезды кино внезапно остались без ролей. Театралам же платили до обидного мало. Некоторые актеры были вынуждены сниматься в рекламе, где обещали хорошую зарплату, другие подрабатывали таксистами и торговцами на рынке, пытаясь прокормить семью.
Казалось, что популярных артистов времена безденежья не коснулись. Но выяснилось, что и Людмила Гурченко с ужасом потом вспоминала эти годы. Без новых предложений от режиссеров ее накопления вскоре подошли к концу, и она осталась у разбитого корыта. Артистка раздумывала о бизнесе, но не стала связываться с коммерцией. Вместо этого ей пришлось давать концерты в любых ДК маленьких городов. Более того, она даже выступала в тюрьмах. Также Гурченко снималась у постановщиков, которые не имели важного значения в кинематографе.
«Я ухитрилась сыграть и спеть много мелких и глупых ролей и композиций», — жаловалась она в своей книге «Люся, стоп!».