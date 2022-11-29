Осталась у разбитого корыта: почему Гурченко пришлось выступать в тюрьмах

Времена перестройки оказались непростым испытанием для актеров. Даже признанные звезды кино внезапно остались без ролей. Театралам же платили до обидного мало. Некоторые актеры были вынуждены сниматься в рекламе, где обещали хорошую зарплату, другие подрабатывали таксистами и торговцами на рынке, пытаясь прокормить семью.

Казалось, что популярных артистов времена безденежья не коснулись. Но выяснилось, что и Людмила Гурченко с ужасом потом вспоминала эти годы. Без новых предложений от режиссеров ее накопления вскоре подошли к концу, и она осталась у разбитого корыта. Артистка раздумывала о бизнесе, но не стала связываться с коммерцией. Вместо этого ей пришлось давать концерты в любых ДК маленьких городов. Более того, она даже выступала в тюрьмах. Также Гурченко снималась у постановщиков, которые не имели важного значения в кинематографе.