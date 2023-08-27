Осталась ни с чем: Пугачева обрекла первую жену Киркорова на страшную участь

Отношения с Аллой Пугачевой привлекли к молодому певцу Филиппу Киркорову в прошлом активное внимание публики. Красавец-артист ни в чем не уступал звезде и вскоре выступал с ней на равных.

Поклонники считали, что поп-исполнителю повезло добиться внимания Примадонны. И мало кто подозревал, что на самом деле их отношения развивались по-другому. Это певица отбила Киркорова у другой женщины, оставив ее ни с чем.

К моменту знакомства с артисткой молодой исполнитель состоял в долгих отношениях с Марией Шатлановой. На протяжении 10 лет они жили вместе в гражданском браке. Иногда красотка появлялась на сцене вместе с Киркоровым или в его клипах — например, ее можно заметить в роликах «Атлантида» или «Ты, ты, ты».

Однако, после того как у певца завязался роман с Пугачевой, Шатланова тут же пропала. Как оказалось, звезда эстрады приложила все силы, чтобы соперница полностью исчезла из жизни исполнителя. Девушка осталась без работы и в раздавленном эмоциональном состоянии.

Шатланова долго болела. Чтобы поправить свое здоровье, она увлеклась йогой. Это искусство в итоге и спасло ее. Женщина нашла работу инструктором в одном из столичных фитнес-центров. Она вышла замуж и родила дочку.