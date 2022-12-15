Осталась на свободе, если бы не группа «Браво»: за что отсидела срок Жанна Агузарова

Главная «инопланетянка» российской эстрады Жанна Агузарова всегда была выдумщицей. Однажды неуемная фантазия привела певицу к серьезным проблемам с законом.

Молодая Агузарова приехала в 1982 году из Тюменской области в Москву с четкой целью — покорить столицу. Чтобы придать своему имиджу больше весомости и авторитета, она представлялась дочкой дипломатов и даже придумала себе звучное имя Иванна Андерс.

Сначала целеустремленная Агузарова пыталась попасть в рок-группу «Крематорий», но успеха не снискала. Чуть позже настырная певица добилась того, что ее взяли в коллектив «Браво»: лидеру Евгению Хавтану понравился своеобразный голос Жанны. Но уже во время первого официального выступления с Агузаровой на головы музыкантов свалились серьезные проблемы. Милиция задержала артистов, обвинив «Браво» в получении неучтенной прибыли. Вскоре все выяснили и участников выпустили, кроме Агузаровой.

У нее обнаружили поддельные документы на имя иностранной подданной. Артистке пришлось ответить по закону. Она шесть месяцев провела в тюрьме, а потом ее отправили в Сибирь — полтора года Агузарова трудилась в леспромхозе. Возможно, обман певицы удалось бы скрыть, если бы не то громкое и масштабное выступление «Браво».