Осталась без средств к существованию: у вдовы Грачевского сдают нервы

Бориса Грачевского не стало в январе 2021 года. Вдова режиссера Екатерина Белоцерковская осталась одна с трехлетним сыном на руках. После похорон женщине пришлось бороться не только с многочисленными наследниками, но и с новым директором «Ералаша».

Первое время после смерти Грачевского Екатерина была сама не своя от горя и долго не могла оправиться от этой потери. Найти в себе силы и встать на ноги она смогла только ради сына Филиппа.

Добавил проблем иск от нового директора «Ералаша» Аркадия Григоряна. По данным «Экспресс газеты», тот требует от Белоцерковской 18,5 млн рублей, которые Грачевский якобы брал в компании для личных нужд.

Чтобы уладить ситуацию, вдова режиссера была готова отказаться от доли в «Ералаше», но этого оказалось недостаточно. Вдову продолжают выматывать судебными заседаниями, а платить по иску Екатерине оказалось просто нечем. Ей все еще не удалось устроить сына в детский сад, поэтому найти работу женщине непросто.

На недавнем мероприятии «Ералаша» Екатерина не смогла сдержать слез, увидев видео с участием покойного мужа. По ее словам, разрешение на демонстрацию этого видео она не давала.