Осталась без роскошной шевелюры: Куркова потрясла людей преображением

Равшана Куркова редко решается на перемены в своем привычном образе. Поклонники знают артистку как жгучую брюнетку с роскошной гривой пышных волос. Даже с мелированием девушка никогда не отказывалась от фирменной длины. Но недавно звезда решила изменить свой стиль более радикально. Результат поразил подписчиков в социальных сетях.

Куркова опубликовала видео, на котором предстала без макияжа, в простом свитере, но со стильной новой стрижкой. Удлиненное каре, аккуратно уложенное на прямой пробор, отливает вишневым цветом. Никаких пояснений по поводу прически звезда не сделала. Фанатам остается только гадать, одолело ли Равшану желание «рубануть карешку» или она просто примерила новый парик.

Подписчики в комментариях под видео завалили Куркову комплиментами.