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Осталась без поддержки Виторгана в важный день: Нино Нинидзе не стала молчать

14 июля 2022 14:49
Осталась без поддержки Виторгана в важный день: Нино Нинидзе не стала молчать

Фанаты не оставляют без внимания личную жизнь знаменитости.

Нино Нинидзе взбудоражила поклонников, рассказав о своем дне рождения. Как оказалось, Максим Виторган не стал проводить важный для артистки день вместе с ней.

В честь своего 31-летия актриса записала трогательное видео для своих фанатов. В ролике именинница признается, что часть своего дня рождения провела на работе, а не со своими близкими. Позже знаменитость поделилась другими записями и поздравлениями своих друзей.

«Самое лучшее начало этого дня, когда ты встречаешь его на любимой работе», — рассказывает именинница.

Внимательные поклонники не прошли мимо праздничных публикаций Нинидзе. Многие обратили внимание, что на всех публикациях отсутствует Максим Виторган, избранник актрисы. Одни фанаты предположили, что это лишь совпадение, тогда как другие решили, что у знаменитостей начались проблемы в отношениях, поэтому актер проигнорировал день рождения возлюбленной.

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Сама Нинидзе при этом предпочла проигнорировать предположения поклонников и не стала обсуждать с ними свою личную жизнь.

Фото: Legion-Media
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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