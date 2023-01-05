Осталась без дома: Юлию Пересильд «вынудили» на срочную покупку недвижимости

Юлия Пересильд сегодня считается одной из самых известных отечественных актрис. За свою карьеру она успела сыграть саму Людмилу Гурченко и побывать в космосе на съемках фильма.

Несколько лет назад актриса приехала покорять столицу из Пскова. До сих пор она боготворит свой родной город и старается бывать там как можно чаще. Но однажды с псковской недвижимостью Пересильд случилась необычная история.

У ее родителей была своя квартира в районе Завеличье, где прошло детство актрисы. Позднее семья переехала в центр города, поэтому Юлия предложила продать предыдущее пустующее жилье. Когда сделка была оформлена, Пересильд внезапно осознала, что лишилась дома, с которым ее связывали самые теплые воспоминания. К тому же теперь ей негде было останавливаться в родном городе.

Расстроенная артистка связалась с подругой-риелтором прямо среди ночи и попросила ее найти квартиру в Пскове. Таким образом, актриса сама себя вынудила купить жилье в родном городе. Издание «Аргументы и факты » передает, что ей удалось найти квартиру в центре рядом с Троицким собором, где Юлия чувствует себя особенно хорошо.