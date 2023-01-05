Осталась без дома: Юлию Пересильд «вынудили» на срочную покупку недвижимости
Звезда поспешила со своим решением.
Юлия Пересильд сегодня считается одной из самых известных отечественных актрис. За свою карьеру она успела сыграть саму Людмилу Гурченко и побывать в космосе на съемках фильма.
Несколько лет назад актриса приехала покорять столицу из Пскова. До сих пор она боготворит свой родной город и старается бывать там как можно чаще. Но однажды с псковской недвижимостью Пересильд случилась необычная история.
У ее родителей была своя квартира в районе Завеличье, где прошло детство актрисы. Позднее семья переехала в центр города, поэтому Юлия предложила продать предыдущее пустующее жилье. Когда сделка была оформлена, Пересильд внезапно осознала, что лишилась дома, с которым ее связывали самые теплые воспоминания. К тому же теперь ей негде было останавливаться в родном городе.
Расстроенная артистка связалась с подругой-риелтором прямо среди ночи и попросила ее найти квартиру в Пскове. Таким образом, актриса сама себя вынудила купить жилье в родном городе. Издание «Аргументы и факты» передает, что ей удалось найти квартиру в центре рядом с Троицким собором, где Юлия чувствует себя особенно хорошо.