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Осталась без баснословных гонораров: карьера Ханде Эрчел под угрозой

27 июня 2022 17:40
Осталась без баснословных гонораров: карьера Ханде Эрчел под угрозой

Актрису не утвердили в новый проект.

Поклонники турецкой актрисы Ханде Эрчел считают, что ее карьера находится под угрозой. После успеха сериала «Постучись в мою дверь», прогремевшего на всю страну, Ханде уже больше года не получала новые роли. Сама она в интервью также отмечала затянувшийся перерыв, надеясь вскоре вернуться к работе. Однако сделать ей это будет непросто.

Эрчел должна была сняться в сериале «Эль Турко», который собираются показать на платформе Disney+. Главная роль в проекте отдана актеру Джану Яману. Но Ханде запросила у создателей сериала баснословный гонорар, сопоставимый с тем, что получит Джан. Продюсеры посчитали, что популярность Ямана в разы превосходит Эрчел и отказались с ней сотрудничать, сообщает RusTurkey.

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Фанаты сериала «Постучись в мою дверь» полагают, что известность актрисы пошла на спад после сообщений о расставании с партнером по проекту Керемом Бюрсином. Сплетники утверждали, что Ханде начала встречаться с другим турецким актером, чем разбила сердце Керему.

Фото: Соцсети, кадр из сериала
Елена Королева
Елена Королева
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