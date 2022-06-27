Осталась без баснословных гонораров: карьера Ханде Эрчел под угрозой

Поклонники турецкой актрисы Ханде Эрчел считают, что ее карьера находится под угрозой. После успеха сериала «Постучись в мою дверь», прогремевшего на всю страну, Ханде уже больше года не получала новые роли. Сама она в интервью также отмечала затянувшийся перерыв, надеясь вскоре вернуться к работе. Однако сделать ей это будет непросто.

Эрчел должна была сняться в сериале «Эль Турко», который собираются показать на платформе Disney+. Главная роль в проекте отдана актеру Джану Яману. Но Ханде запросила у создателей сериала баснословный гонорар, сопоставимый с тем, что получит Джан. Продюсеры посчитали, что популярность Ямана в разы превосходит Эрчел и отказались с ней сотрудничать, сообщает RusTurkey .

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Фанаты сериала «Постучись в мою дверь» полагают, что известность актрисы пошла на спад после сообщений о расставании с партнером по проекту Керемом Бюрсином. Сплетники утверждали, что Ханде начала встречаться с другим турецким актером, чем разбила сердце Керему.