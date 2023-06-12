Остается только завидовать: мать Равшаны Курковой затмила дочь (фото)

Актриса Равшана Куркова не только обладательница яркой запоминающейся красоты, но и талантливый творческий человек. С детства она росла в атмосфере кино и искусства. Ведь оба ее родителя были знаменитыми актерами, и не только у себя на родине в Узбекистане, но и у нас. При этом любопытно, что родители хотели для дочки совсем другую судьбу, никак не связанную с актерским мастерством.

Но с талантом и наследственностью ничего не сделаешь. И Равшана все же стала покорять актерский Олимп, хоть и не сразу. Сначала девушка посвятила себя музыке, потом была телеведущей. И уж только потом она сделала окончательный выбор и полностью сосредоточилась на съемках. Несмотря на то, что ей прочили другую карьеру, мать смогла не просто смириться с выбором дочери, но и помогала ей во всем. Рано Кубаева помогала девушке освоить актерское мастерство и даже снималась вместе с дочкой.

В этом году маме Равшаны исполнится уже шестьдесят лет. Однако время, кажется, не властно над этой восточной красавицей. Она и сейчас так великолепно выглядит, что некоторые поклонники шутят о том, что она может поспорить с дочерью в части красоты. Она по-прежнему немало снимается. И счастлива во втором браке с мужем-режиссером. Примечательно, что супруг намного младше Рано, но это совершенно не мешает их союзу.