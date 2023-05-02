Остается только завидовать: любовник Швецовой из «Тайн следствия» женился на красавице

Роль Олега Платонова в сериале «Тайны следствия» была далеко не первой успешной работой в карьере Алексея Комашко. Однако сегодня его узнают именно по этому проекту.

Любовник следователя Швецовой запомнился зрителям даже несмотря на то, что у персонажа было не слишком много экранного времени. И все это благодаря талантливому актеру, которым сразу заинтересовались поклонницы детективной драмы. Но оказалось, что уже долгие годы сердце артиста принадлежит одной женщине.

С Галиной Вахрушевой он познакомился еще в школьные годы. Будущие супруги ходили в одну танцевальную студию и быстро сблизились. Со временем их связь стала еще крепче, и они узаконили свои отношения. Жена Алексея стала не только его верной спутницей жизни, но и настоящей красавицей. У нее стройная фигура, аккуратные черты лица и чарующие карие глаза. Поэтому счастливому актеру и его прекрасной избраннице можно лишь позавидовать.