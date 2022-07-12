Осрамившуюся на всю страну Муцениеце растоптали: хватило пары слов

Популярный в ЖЖ блогер Лена Миро раскритиковала актрису Агату Муцениеце. По словам Миро, бывшая жена Павла Прилучного кажется очень холодной женщиной. Лена даже предположила, что актеру не хватило в жене именно легкости и энергии, поэтому их брак и распался.

Причем, как заметила блогер, Агата пытается произвести положительное впечатление, копируя поведение эмоциональных девушек. Иногда она выкладывает в соцсетях соблазнительные фото или забавные снимки из лифта, где позирует с ногами, задранным на поручень в кабине. Но, по мнению Миро, таким образом актриса только позорится на всю страну.

«Все равно унылая и с тяжелой аурой», — написала Лена в ЖЖ.

С ней согласились и комментаторы, отметив, что для фотосессий актриса тоже выбирает очень серьезные образы. Тогда как нынешняя избранница Павла Прилучного — Зепюр Брутян — даже через кадры в соцсетях излучает радость и позитив.

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«Агата всегда была хмурая девушка», «Насчет позитивного посыла в мимике, поведении — конечно, эта новенькая выигрывает», — признали подписчики Миро.