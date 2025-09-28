Осознали, когда убили «Бондиану»: после «Не время умирать» создатели осознали, какую ошибку совершили с 007-м

Загнали сами себя в тупик, а теперь изобретают велосипед заново.

Смерть Дэниела Крейга на экране — редкий случай, когда зрелищный финал оборачивается кошмаром для сценаристов. Бондиана всегда играла с клише: герой может исчезнуть, «уйти в тень», инсценировать гибель, чтобы не быть устраненным собственной же организацией.

Но то, что произошло в «Не время умирать» (2021), стало настоящей ловушкой. Агент 007 не просто исчез — он умер во время ракетного удара (и даже если бы он сбежал, смерть из-за наноботов была гарантированна). Вернуть такого героя в строй — невозможно, теперь он превращается в мученика.

Проблема нового 007

По данным Radar Online, внутри команды началась «творческая головная боль»: как продолжить франшизу, когда главный герой канонически мёртв? Им нужно определиться с временными линиями, перезапуском истории и кучей разных нюансов, чтобы логически продолжить шпионский боевик, не упав в грязь лицом.

Даже писатель Энтони Горовиц, автор трёх официальных романов о 007, признался: «Если бы завтра меня попросили написать сценарий, я бы не смог. С чего бы вы начали?»

Проблема с актером

Проблема осложняется поиском актёра. До тех пор, пока не решат, каким образом объяснить смерть Крейговского Бонда, утвердить нового исполнителя невозможно. Генри Кавилл, Аарон Тейлор-Джонсон, Реге-Жан Пейдж, Тео Джеймс — все эти красавцы в пролете. Дени Вильнев ищет малоизвестного британца, причем цвет кожи актера для режиссера неважен.

А что говорит экс-Бонд

На фоне этой паники Дэниел Крейг остаётся холоден и равнодушен. В интервью Variety он только рассмеялся на вопрос, кто заменит его в роли: «Мне всё равно». В BBC он честно сказал, что 17 лет в шкуре Бонда — это максимум, и теперь он хочет «отцепить всё это и найти для этого место».

Парадокс ситуации в том, что именно Крейг спас франшизу в 2006-м «Казино Рояль» (594 млн долларов сборов, рейтинг IMDb 8,0, 94% на RT). Он сделал Бонда снова живым и современным, но его смерть для творческой группы оказалась тупиком.

Студия теперь в подвешенном состоянии: ни сценария, ни нового актёра, ни ясной линии. Фанаты требуют продолжения, но пока ясно одно: до выхода «Дюны 3» особых новостей о проекте не будет.

Цитата на века: вы удивитесь, но фраза Бонда «Взболтать, но не смешивать» оказалась ошибкой.