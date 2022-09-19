Особый дар: эти 3 знака зодиака всегда предчувствуют беду

Чтобы узнать будущее, люди читают гороскопы, идут к гадалкам, делают расклады на картах Таро. Им хочется знать, грозят ли им в скором времени какие-нибудь проблемы и несчастья, чтобы успеть “соломки подстелить”. Некоторым знакам зодиака, по уверениям астрологов, не нужно прибегать к услугам мастеров в сфере эзотерики - они и сами способны предчувствовать беду не хуже любых экстрасенсов. Любопытно, что все они принадлежат к одной и той же стихии - водной.

Рак

Представители летнего знака наделены удивительной интуицией. Они прекрасно “чувствуют” окружающих, могут без слов определить, что на душе у собеседника - хорошо ему в данный момент или он нуждается в помощи. Эмпатия Раков настолько велика, что они буквально предугадывают намерения человека.

Одного взгляда им достаточно, чтобы вычислить, требуется ли человеку поддержка и увести его в тихий уголок, чтобы позволить ему выговориться и дать дельный совет.

Способны Раки и предчувствовать беду. Как правило, необходимая информация свыше приходит к уроженцам водного знака через вещие сны. Они подсказывают им, чего ожидать от будущего.

Скорпион

Скорпионов недаром называют самым мистическим знаком в зодиакальном круге. Его представители обладают поистине экстрасенсорными способностями, хотя и не всегда их осознают. Провести Скорпиона практически невозможно - они за версту чуют фальшь, и тому, кто посмел обмануть их доверие, не позавидуешь. Уроженцы этого водного знака очень восприимчивы к энергетике окружающих - они прекрасно видят, плохой или хороший человек находится перед ними, и делают соответствующие выводы.

Кроме того, Скорпионы наделены даром предугадывать события будущего. Отличная интуиция помогает им обходить подводные камни и выходить из сложных ситуаций с минимальными потерями.

Рыбы

Люди, появившиеся на свет под знаком Рыб, словно настроены на частоты, которые недоступны окружающим. Они отличаются необыкновенной чуткостью и внимательностью к проблемам близких, друзей, коллег, а то и просто случайных прохожих. Рыбы интуитивно чувствуют, когда произойдет какое-то несчастье, поэтому спешат оказаться в эпицентре, чтобы минимизировать ущерб и прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается.