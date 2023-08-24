Особняк за миллион долларов: многодетная Барановская выжала из Аршавина все соки

Юлия Барановская давно мечтала о собственном роскошном доме. Пару лет назад она наконец-то осуществила свою мечту и купила коттедж на Рублево-Успенском шоссе в поселке Раздоры. Просторный двухэтажный дом поражает воображение, как и его стоимость.

Каждый из троих детей телеведущей получил свою комнату с высокими потолками. Также в коттедже есть несколько отдельных ванных комнат и туалетов. Хотя сама Барановская не разглашает стоимости сделки, аналогичная недвижимость в Московской области оценивалась в 75 миллионов рублей. На момент покупки это был почти 1 миллион долларов.

Позволить себе такую роскошь Барановская смогла за счет собственной зарплаты и алиментов от бывшего. Сейчас Андрей Аршавин исправно перечисляет Юлии деньги на содержание троих детей, хотя ведущей пришлось выбивать из него деньги достаточно долго. Как только это получилось, она сразу пустила средства на воплощение мечты.