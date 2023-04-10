Особняк с кабинетом, как у президента: обосновавшемуся в США Малкину позавидует каждый (фото)

Прославленный российский хоккеист Евгений Малкин уже много лет живет в Штатах. В Питтсбурге спортсмен обзавелся огромным особняком— его внешний вид и обустройство поразят каждого.

Двухэтажный кирпичный дом обошелся хоккеисту в полтора миллиона долларов. Внутри особняка есть несколько спален, туалетов, а также барная стойка и отдельная территория для приготовления еды. Кроме того, в доме расположен огромный кабинет с камином, как у президента. А лестница, ведущая на второй этаж, сделана из мрамора. В интерьере преобладают теплые тона: коричневый, бежевый, песочный. Такой роскоши позавидует каждый.

Это не единственная недвижимость Малкина. Также у хоккеиста есть жилье в Майами и в Москве. Кроме того, он владеет автомобилями Porsche и Volvo — последний был преподнесен хоккеисту в подарок от самой компании.

Сегодня 36-летний спортсмен продолжает свою карьеру. Малкин женат на журналистке Анне Кастеровой. Пара воспитывает сына Никиту. За все годы совместной жизни супруги ни разу не давали поводов для сплетен.