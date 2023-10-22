Особняк пришлось реставрировать: Киркоров разгромил хоромы Юдашкина

Филипп Киркоров был одним из самых близких друзей Валентина Юдашкина. Певец не только с удовольствием надевал на сцену наряды от кутюрье, но и часто бывал у него дома. Но после одного из таких визитов дизайнеру пришлось тратиться на ремонт — развлекаться артист предпочитал с размахом.

Дочь модельера Галина Юдашкина рассказала, что самым ярким воспоминанием в ее детские годы был визит Киркорова вместе с Никитой Пресняковым.

Артист тогда еще был женат на Пугачевой и прихватил внука с собой. Филипп решил поиграть вместе с детьми, но разошелся. В результате они выбили окно в комнате жены кутюрье Марины. Нагоняй получили и дети, и певец. Об этом девушка рассказала на YouTube-шоу «Алена, блин!».

В доме после этих игр пришлось не только делать генеральную уборку, но и проводить реставрацию, чтобы заменить испорченное окно.