«Особенный» сын Звездунова из «33 квадратных метров» пробился в шоу-бизнес (фото)

Сергей Белоголовцев обрел оглушительную популярность благодаря шоу «33 квадратных метра». За приключениями семейства Звездуновых наблюдала вся страна. По сюжету у Сергея у была жена Таня и непутевый сын Андрюша, не блиставший умом. Реальное отцовство Белоголовцева оказалось куда более драматичным, чем на экране.

В конце 80-х у Сергея и его супруги Натальи родилась близнецы. Мальчики появились на свет раньше срока. Один из них, Женя, перенес операцию на сердце. Кроме того, у ребенка выявили ДЦП. Родители долго не рассказывали об этом — им казалось, что с ними что-то не так, раз у них родился «особенный» сын.

Позднее Белоголовцевы смирились и перестали стыдиться своего ребенка. Несмотря на диагноз, Евгений смог найти себя в жизни. Он окончил театральный институт и работал ведущим вместе с отцом. Сегодня Белоголовцев-младший является автором YouTube-канала «Такой ЖЕ». Евгений стал довольно известной персоной в мире шоу-бизнеса.