Особенный сын Николаева вырос: взгляните, как выглядит парень, которого не навещает маэстро

Пару Игоря Николаева и Наташи Королевой любила вся страна. Но спустя девять лет брак «дельфина и русалки» распался. Тем не менее знаменитый композитор сохранил дружеские отношения с родственниками бывшей жены и даже стал крестным отцом сына сестры Королевой.

Певица Руся много лет шла к счастливому материнству. Первый ребенок Владимир, страдающий ДЦП, умер в 10 лет. Второй сын Матвей, которого крестил Николаев, также родился с особенностями. В четыре года малышу поставили диагноз «аутизм». Родственники вкладывают колоссальные средства в реабилитацию молодого человека.

Матвею уже 20 лет, и юноша живет вместе с родителями в США. Звездный крестный парня практически не навещает, зато о молодом человеке есть кому позаботиться. Матвей во всем полагается на маму и папу. Соня, младшая дочь Руси, также души не чает в особенном брате и во всем ему помогает.