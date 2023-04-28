Особенный сын гения: как живет наследник Меладзе, которого он бросил ради Брежневой

Константин Меладзе счастливо женат на Вере Брежневой. За годы совместной жизни общими детьми пара так и не обзавелась. А вот от первого брака у популярного композитора есть трое наследников, одному из которых врачи поставили страшный диагноз.

Первые два ребенка Меладзе и Яны Сумм, дочери Алиса и Лия, родились здоровыми. В 2005 году у супругов появился сын — Валерий. До трех лет развитие мальчика не вызывало у родителей никаких опасений, но затем он начал стремительно терять приобретенные навыки. Обратившись к специалистам, певица услышала неутешительный вердикт — аутизм.

Тогда ее муж уже во всю крутил роман с Брежневой, ради нее он и бросил своего особенного сына. Композитор, которого в творческой среде окрестили гением, перебрался в Москву, но оказывал своей прежней семье материальную помощь.

Сумм сделала все возможное, чтобы ее наследник смог комфортно жить со своим недугом. В 2016 году она открыла реабилитационный центр для детей с аутизмом, использующий методику АВА-терапии. Занимается в нем и 17-летний Валерий, который стал уже на голову выше своей матери.

Юноше удалось даже найти себе друга, что для людей с его диагнозом практически невозможно. Но о полноценной жизни все же речи не идет. Звездный наследник плохо говорит и не может самостоятельно обслуживать себя, а потому нуждается в постоянном уходе.