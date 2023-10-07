Особенный сын Бледанс сильно изменился: народ поражен (фото)

Эвелина Бледанс родила первого сына Николая в далеком 1994 году от израильского бизнесмена по имени Дмитрий. Построив успешную карьеру, звездная красавица не оставляла надежд создать большую семью. В третьем браке с режиссером Александром Семиным появился на свет особенный мальчик Семен.

Сын Бледанс родился с синдромом Дауна. Знаменитость не стала пасовать перед трудностями и решила, что воспитает своего «солнечного ребенка» достойным человеком. Артистка отказалась от идеи прятать малыша от общественности и приняла решение честно рассказывать о жизни людей с синдромом Дауна.

Семену уже 11 лет. Эвелина Бледанс часто публикует снимки с подросшим мальчиком и берет его с собой в путешествия. На кадрах из отпуска видно, что Сема с удовольствием прогуливается за ручку с мамой и наслаждается морем и солнцем.