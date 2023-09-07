Особенный спортсмен: народ ахнул, увидев обаятельного сына Авербуха

Сейчас Илья Авербух счастлив в браке с актрисой Елизаветой Арзамасовой, с которой воспитывает сына Льва. Однако это не единственный наследник известного тренера.

От первого союза с коллегой Ириной Лобачевой у него есть сын Мартин. Авербух сам занимался воспитанием мальчика и надеялся заинтересовать его спортом. Он рано научил наследника кататься на коньках, но тот из чувства протеста отказывался выходить на лед.

В подростковом возрасте Мартин увлекался скейтбордом, но это осталось лишь его хобби. И только недавно Авербух признался, что его сын все-таки стал спортсменом, правда особенным. По словам фигуриста в соцсетях, 19-летний парень уже создал канал на YouTube, чтобы рассказывать о своих успехах в симуляторах и играх. Как оказалось, уже три года старший отпрыск тренера занимается киберспортом.

Но подписчики Авербуха оценили не столько мастерство молодого человека, сколько его внешность. Мартин превратился в привлекательного брюнета с очаровательной улыбкой, перед которой сложно устоять.