Особенный день: в «Ленкоме» прощаются с самой скандальной актрисой театра

В разное время на сцене театра «Ленком» блистали такие звезды, как Лев Дуров, Александр Збруев, Валентин Гафт, Римма Маркова, Александр Ширвиндт, Татьяна Васильева и другие. Николай Караченцов отдал культурному заведению долгие годы. Неудивительно, что даже после его смерти руководство театра помогало вдове артиста Людмиле Поргиной.

Знаменитость давно не выходит на сцену, но при этом продолжает получать заработную плату. Актриса жалуется, что ждет главные роли, однако руководство удостаивает ее редкими появлениями в массовке. После болезни Поргиной отношениям с «Ленкомом» окончательно пришел конец.

У бедняжки обнаружили опухоль в ободочной кишке. Медикам пришлось провести срочную операцию. После выписки из больницы Людмила Поргина отправилась отдыхать в Дубай и объявила, что ушла из театра.