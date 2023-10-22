Особенные близнецы: кем выросли сыновья Сандры, которых она скрывает от всех

Певица Сандра была известна по всему миру, но особенно ее любили в СССР. Она была одной из немногих представительниц западной музыки, с творчеством которой удалось познакомиться советским гражданам. Поклонники внимательно следили не только за карьерой, но и за личной жизнью исполнительницы. Поэтому все преданные фанаты знают, что в девяностых у нее родились мальчики-близнецы.

Артистка назвала малышей Никита и Себастьян.

С самого рождения она редко показывала детей публике, а после развода и вовсе перестала. На этом настаивал ее бывший муж: Сандре нельзя было даже взять мальчиков с собой на гастроли, чтобы их никто не сфотографировал. Об этом рассказывает «Культурология».

Сегодня парням уже под тридцать. Они не пошли по стопам матери и не захотели связывать свою жизнь с музыкой, хотя имели очень хорошие данные. В 13-летнем возрасте мальчишки уже записывались в студии отца. Их голоса звучат в песнях Сандры и Enigma. Сегодня Себастьян занимается цифровыми коммуникациями, а Никита основал собственную компанию. Близнецы продолжают вести закрытый образ жизни, поэтому найти их снимки в Сети очень сложно.