Особенной дочери Бондарчука уже 24 года: вот чьей копией выросла девушка

Варвара, наследница Федора Бондарчука и его первой жены Светланы, появилась на свет в 1999 году. Девочка, как признавались родители в одном из интервью, родилась раньше срока, что сказалось на ее развитии. И из-за этого прославленный режиссер с бывшей супругой стараются скрывать Варю от внимания публики.

24-летняя девушка учится в инклюзивной школе и нередко отправляется в США, где проходит реабилитацию. По словам Бондарчука, Варя выросла общительной, у нее множество друзей как в Москве, так и в Америке.

Внешность же девушка унаследовала у матери. Как заметно по редким снимкам, Варя — точная копия Светланы Бондарчук. У матери и дочери одинаковая улыбка и форма лица, а от отца девушке достался лишь цвет глаз.\