Особенность советского Джинна мало кто замечал: неспроста отличается от американского

Советские зрители познакомились со сказкой «Волшебная лампа Аладдина» в 1966 году. Картина стала настоящей легендой и подстегнула интерес публики к культуре Востока. И вот уже несколько поколений поклонников пытаются понять, почему магический дух в картине Бориса Рыцарева красного цвета.

Как оказалось, создатели фильма с большим вниманием отнеслись к далекой для советских граждан культуре. И покрасили Джинна в красный, так как, согласно преданиям, эти духи произошли из огня.

Американские же аниматоры, которые подарили публике «Аладдина» в 1992 году, пошли другим путем. Они ориентировались не на культурные особенности, а на восприятия цвета. И, покрасив героя в синий, хотели показать его доброту, отзывчивость. Джафар же, главный антагонист мультфильма, становится, наоборот, красным, что дает понять юным зрителям его злость.