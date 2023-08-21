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Особенность дочери Маши из «Ворониных» нельзя игнорировать: на фото заметили необычное

21 августа 2023 09:30
Особенность дочери Маши из «Ворониных» нельзя игнорировать: на фото заметили необычное

Актриса показала малышку и удивила подписчиков.

Мария Илюхина сегодня популярный блогер, хотя многим она больше известна как девочка Маша из сериала «Воронины». В этом году у актрисы родилась дочь Александра. Мария активно делится в своем блоге новостями о материнстве, но пока редко показывает фотографии малышки.

Редкими снимками артистка порадовала подписчиков в честь знаменательной даты: маленькой Саше исполнилось пять месяцев. В кадре Илюхина держит на руках заметно подросшую девочку. Но поклонников Марии удивил прежде всего не рост малютки, а ее поразительно густая шевелюра.

«Ого, какие волосы», — восхищаются в комментариях.

Чаще всего у пятимесячных детей на голове можно увидеть только небольшой пушок, а у Александры уже настоящая шевелюра. Обычно волосы отрастают такими густыми к году или позже, но малышка оказалась развитой не по годам.

Многим пользователям она напомнила саму Марию в ее детские годы. У актрисы были такие же густые волосы и яркие глаза.

Особенность дочери Маши из «Ворониных» нельзя игнорировать: на фото заметили необычное
Фото: кадры из сериала "Воронины" (2009-2019), соцсети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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