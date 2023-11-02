Особенно впечатлила одна актриса: итальянцы ахнули, посмотрев «Бриллиантовую руку»

Эксцентричная комедия «Бриллиантовая рука» увидела свет в 1969 году. Советские зрители высоко оценили картину Леонида Гайдая, отметив ее юмор и актуальность. И, как оказалось, в восторге от картины остались и иностранные зрители.

Так, энтузиасты показали жителям Италии работу Гайдая. Как отметили зрители, картина с первых минут поражает своим юмором, а динамичный монтаж лишь добавляет комичности каждому эпизоду.

Особенно же публика выделила главных героев ленты. По нраву фанатам пришлись эффектный Андрей Миронов и застенчивый Юрий Никулин. Но больше всего они оценили героиню Светланы Светличной — Анну Сергеевну.

«Русская Брижит Бардо», — написали итальянские зрители в социальных сетях.

В итоге, как уверены поклонники фильма, комедия прекрасно смотрится и в наши дни. Картина поднимает настроение, а шутки, несмотря на прошедшие 50 лет с выхода ленты, все еще актуальны.