Особенно повезло: только этим женщинам на Руси разрешали брать двойную фамилию после свадьбы

Это сегодня в России женщина вправе оставить свою фамилию после процедуры бракосочетания, и ее за это не закидают тухлыми помидорами. Сейчас даже муж может взять фамилию жены. Или хлеще: супруги берут вообще стороннюю фамилию, оставляя прошлое в прошлом.

Еще совсем недавно такая вольность не была доступна представительницам прекрасного пола. Тогда учетом браков ведала церковь. Поэтому после свадьбы женщина была обязана взять фамилию мужа.

Однако была одна лазейка, вернее, исключение. Разрешено было взять двойную фамилию только тогда, когда невеста могла доказать, что ее род (как правило, очень древний и дворянский) находится на грани угасания.

Только в этом случае можно было «прилепить» свою фамилию к фамилии мужа. И уже двойная фамилия давалась их потомкам.