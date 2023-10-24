Особенно опасно для верующих: удивитесь, почему никому нельзя желать удачи

Многие люди крайне негативно реагируют, если кто-то вдруг желает им удачи. Делать так действительно не стоит, чтобы не искушать судьбу. Вот только об этом мало кто знает.

Считается, что нельзя желать удачи охотникам, рыболовам или грибникам. Якобы злые духи услышат напутствие и точно помешают собрать урожай. Со временем эта примета распространилась не только на тех, кто отправляется за пропитанием. Считается, что лучше пожелать плохого, ведь тогда сбудется хорошее, и наоборот.

Особенно опасно желать друг другу удачи в среде верующих. Для христиан удача от лукавого, поскольку все должно быть только так, как угодно Богу. По этой причине религиозный человек всегда скажет другому: «С Богом!» или «Дай-то Бог».

Если углубиться в историю, то у слова «удача» обнаруживаются пугающие корни. Существует версия, что это понятие связано с языческим богом Молохом. Чтобы год выдался урожайным, а значит, удачным, кровожадному божеству следовало сделать жертвоприношение в виде грудного младенца. Мать должна была своими руками положить дитя в раскаленную печь или большую медную сковороду с горящим маслом.

К тому же в основе слова «удача» лежит древнеславянское «дати». Есть мнение, что удача — это то, что дается свыше языческими богами, поэтому воспринимается как бесовство.