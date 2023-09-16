Особенная сестра Водяновой выросла: посмотрите, как выглядит копия красотки

Топ-модель Наталья Водянова открыто рассказывает о тяжелых заболеваниях своей сестры. Оксана родилась с ДЦП и тяжелой формой аутизма. В детстве будущей звезде не раз приходилось сталкиваться с осуждением людей.

Семья Водяновых пережила трудные времена. Ее особенную сестру не принимали в детские сады, а на улице она постоянно встречала косые взгляды и даже ругань. Став звездой, Наталья обеспечила сестру всем необходимым. Сегодня Оксана живет с мамой в Нижнем Новгороде. В уходе за девушкой Ларисе Викторовне помогает сиделка. Также она посещает специальный центр, в котором у сестры модели появились друзья и новые хобби.

Оксана любит гулять, и Наталья с радостью составляет ей компанию, приезжая на родину. Совместные фото сестер вызывают умиление поклонников, звезда относится к сестре с большой заботой. Фанаты отмечают, что обе Водяновы очень похожи: у Оксаны те же прекрасные голубые глаза, которые помогли россиянке покорить мировые подиумы.