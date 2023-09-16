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Особенная сестра Водяновой выросла: посмотрите, как выглядит копия красотки

16 сентября 2023 14:30
Особенная сестра Водяновой выросла: посмотрите, как выглядит копия красотки

Девушка с тяжелым диагнозом живет полной жизнью.

Топ-модель Наталья Водянова открыто рассказывает о тяжелых заболеваниях своей сестры. Оксана родилась с ДЦП и тяжелой формой аутизма. В детстве будущей звезде не раз приходилось сталкиваться с осуждением людей.

Семья Водяновых пережила трудные времена. Ее особенную сестру не принимали в детские сады, а на улице она постоянно встречала косые взгляды и даже ругань. Став звездой, Наталья обеспечила сестру всем необходимым. Сегодня Оксана живет с мамой в Нижнем Новгороде. В уходе за девушкой Ларисе Викторовне помогает сиделка. Также она посещает специальный центр, в котором у сестры модели появились друзья и новые хобби.

Оксана любит гулять, и Наталья с радостью составляет ей компанию, приезжая на родину. Совместные фото сестер вызывают умиление поклонников, звезда относится к сестре с большой заботой. Фанаты отмечают, что обе Водяновы очень похожи: у Оксаны те же прекрасные голубые глаза, которые помогли россиянке покорить мировые подиумы.

Особенная сестра Водяновой выросла: посмотрите, как выглядит копия красотки
Фото: Komsomolskaya Pravda, Global Look Press/globallookpress.com, unsplash.com, социальные сети
Ирина Маркина
Ирина Маркина
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