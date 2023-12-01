Особенная сестра Водяновой: как выглядит красавица, судьбу которой сгубила неизлечимая болезнь

Кажется, что у богатых семей жизнь безоблачная.

Наталья Водянова — известная модель мирового уровня и мать пятерых детей. В 2004 году она основала благотворительный фонд «Обнаженные сердца», который помогает детям с особенностями развития. Изначально фонд занимался обустройством комфортных детских площадок в России и за рубежом.

Наталья родилась 28 февраля 1982 года в семье Ларисы Викторовны Кусакиной и Михаила Водянова в городе Горький (Нижний Новгород — Прим.ред.). Родители развелись, когда ей исполнилось три года.

Позже Лариса Кусакина вышла замуж повторно и родила вторую дочь, Оксану. Женщине сразу предложили отказаться от девочки с диагнозами ДЦП и «аутизм». Однако мать не согласилась на это и начала трудиться на нескольких работах, чтобы обеспечить лечение Оксаны. Благодаря заботе родных и близких прогнозы врачей не оправдались, и девочка смогла ходить, выражать эмоции, хотя с трудом.

Наталья рассказывала, что ее бабушка по маминой линии отказалась жить с больной внучкой и поменяла свою квартиру. Поэтому Лариса Кусакина вместе со своими двумя дочерьми оказалась в однокомнатной квартире.

Пока у Натальи вовсю шли уроки, Оксана оставалась дома одна и часто устраивала беспорядок и хаос. После возвращения из школы Наталья брала на себя заботу о сестре, уборку и готовку. Она проводила с Оксаной по 4-6 часов каждый день, чтобы удовлетворить ее потребности, иначе девочка начинала истерики.

Также было сложно из-за того, что до 10 лет Оксане требовалась помощь в использовании туалета, а памперсы были недоступны для семьи. Из-за этого сестры стали изгоями во дворе, Наталью обижали и оскорбляли даже одноклассники.

Несмотря на свою мировую известность, Наталья никогда не забывала о матери и сестре.

Сейчас Оксане 34 года, она живет со своей мамой в Нижнем Новгороде. Благодаря заботе своих близких и финансовой поддержке Натальи Оксана адаптировалась и общается с людьми, у которых есть похожие диагнозы. Она научилась прихорашиваться и даже нашла себе партнера.