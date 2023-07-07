Особенная дочь звезды «Гаража» стала известной актрисой: вы даже не догадывались (фото)

Алла Будницкая не могла иметь детей, но матерью все-таки стала. Сегодня знаменитость гордится своей наследницей, которая решила пойти по ее стопам.

Дарья — младшая дочь актрисы Микаэлы Дроздовской, с которой Будницкая была дружна. Они ладили настолько, что звезда «Гаража» стала крестной мамой девочки. А после и вовсе ее удочерила.

Это произошло после страшной трагедии. Дроздовская серьезно пострадала при пожаре, и врачи не смогли ее спасти. Оставшись без матери, Дарья сначала жила в семье своего отца, который снова женился. Но затем решила переехать к Будницкой.

Артистка вырастила особенную дочь как родную и стала для нее примером для подражания. Дарья окончила «Щуку» и построила успешную актерскую карьеру. Россияне часто видят звезду на экранах, но даже не догадываются, что она дочь Будницкой. Что касается личной жизни, то знаменитость была замужем за продюсером Александром Олейниковым и родила двоих детей.