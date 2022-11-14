Особенная дочь Лолиты заговорила о будущем: такого не пожелаешь ни одной матери

Лолита Милявская перестала скрывать свою дочь Еву Цекало от поклонников и все чаще делится подробностями из ее жизни. Звездной наследнице врачи диагностировали синдром Аспергера, что несколько усложняет ей жизнь.

Несмотря на недуг, Ева смогла поступить на филологический факультет. Певица не раз отмечала, что ее дочь практически не имеет проблем в общении с окружающими людьми, разве что порой бывает излишне скромной, стеснительной.

Между тем о личной жизни 24-летней Цекало мало что известно. Замуж она не торопится, поскольку не видит достойных претендентов на свои руку и сердце. Однажды Лолита прямо спросила Еву, есть ли у нее возлюбленный, на что получила следующий ответ: «Вокруг одни дебилы!»

Казалось бы, такого заявления от дочери не пожелаешь ни одной матери, но Милявская совсем не расстроена тем, что в ближайшее время точно не погуляет на свадьбе Евы. Напротив, она полностью согласна с наследницей. «Я ее в этом поддерживаю», — цитирует звезду «Экспресс газета».