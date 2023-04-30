Особенная дочь Лолиты сделала такое, что удивилась не только певица, но и народ (видео)

С недавних пор Лолита Милявская начала чаще показывать поклонникам свою единственную дочь Еву. Звездная наследница родилась недоношенной, и врачи поставили ей неутешительный диагноз «синдром Аспергера».

По этой причине Еве непросто дается общение с посторонними людьми: она слишком стеснительная и замкнутая. В то же время особенности развития не помешали ей поступить на филфак одного из университетов Варшавы.

По уверению Милявской, ее дочь растет большой умницей. Не так давно в качестве доказательства своих слов артистка опубликовала в соцсетях видео с 24-летней Евой, которое надело немало шума.

В ролике дочь Лолиты сделала такое, что удивилась не только певица, но и народ. Так, она прочитала по памяти один из отрывков сериала «Агент национальной безопасности». Подписчиков исполнительницы поразили такие способности звездной наследницы, а также ее простота и непосредственность.