Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Особенная дочь Лолиты очаровала россиян: убедитесь сами (видео)

Особенная дочь Лолиты очаровала россиян: убедитесь сами (видео)

22 мая 2023 08:30
Особенная дочь Лолиты очаровала россиян: убедитесь сами (видео)

Между ними сложились очень доверительные отношения.

Невероятное усердие и частые гастроли Лолиты были вызваны не только ее любовью к музыке и сцене. Певица хотела обеспечить своей особенной дочери достойную жизнь и лечение в лучших клиниках мира. Но, несмотря на постоянную занятость, исполнительница всегда принимала участие в воспитании наследницы.

Благодаря этому между девочкой и ее знаменитой мамой сложились очень тесные и доверительные отношения. К тому же Ева выросла весьма самостоятельной девушкой и смогла поступить в иностранный вуз. Но даже долгая разлука не повлияла на общение с популярной родительницей. И недавно Лолита вновь поделилась в своем Telegram-канале милым видео с участием очаровательной наследницы.

«Какая она красивая», «Какая позитивная и любящая Ева!», «Прелестный ребенок», «Такая простая, без накачанных губ, без боевого раскраса, не перекроила еще себя. Приятно посмотреть!» — отметили подписчики певицы.

Фото: соцсети, Legion-Media
Кристина Яровикова
Кристина Яровикова
Больше новостей в
Телеграм Вконтакте Я.Дзен
Комментировать
Related video