Особенная дочь Лолиты очаровала россиян: убедитесь сами (видео)

Невероятное усердие и частые гастроли Лолиты были вызваны не только ее любовью к музыке и сцене. Певица хотела обеспечить своей особенной дочери достойную жизнь и лечение в лучших клиниках мира. Но, несмотря на постоянную занятость, исполнительница всегда принимала участие в воспитании наследницы.

Благодаря этому между девочкой и ее знаменитой мамой сложились очень тесные и доверительные отношения. К тому же Ева выросла весьма самостоятельной девушкой и смогла поступить в иностранный вуз. Но даже долгая разлука не повлияла на общение с популярной родительницей. И недавно Лолита вновь поделилась в своем Telegram-канале милым видео с участием очаровательной наследницы.