Особенная дочь Хакамады пошла во все тяжкие и заставила россиян рукоплескать

В 1997 году телеведущая и общественная деятельница Ирина Хакамада родила дочь по имени Маша. Девочка появилась на свет с синдромом Дауна. Хакамада потратила множество усилий на то, чтобы ее дочь мало чем отличалась от сверстников. И надо сказать, что реабилитация и постоянные занятия дали свои плоды.

Девушка выросла творческой личностью – она играет в театре, участвует в фотосъемках и в социальных проектах. В своих соцсетях Хакамада опубликовала ролик с танцем дочери – и вызвала восхищение у подписчиков.

«Умнички», «Молодец, крутая», «Супер-девочка», «Прекрасно танцует, умничка», – писали поклонники добрые комментарии.

Долгое время Хакамада скрывала дочь от публики, пока не поняла, что важно показывать, что люди могут вести активную жизнь даже с таким диагнозом, как синдром Дауна.