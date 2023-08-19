Особая отметина на руке есть только у русских: удивитесь, если не обнаружите

Люди, которые родились в СССР, имеют одну общую черту, какой бы они ни были национальности. Эта метка выдает россиян и других граждан из постсоветских стран с головой, даже если они попытаются выдать себя за иностранцев. Чтобы найти эту отметину, достаточно взглянуть на свое левое плечо — там будет небольшой круглый шрам.

Такой след остается на руке после прививок. У представителей старшего поколения их может быть даже несколько. Изначально подобные метки появлялись после вакцинации от оспы и туберкулеза. Но в начале 80-х оспа была официально побеждена и прививку отменили. Все люди, рожденные с 1982 года, получают только один шрам — от БЦЖ, вакцины против туберкулеза.

Иностранцев, конечно, тоже прививают от этих болезней. Но в других странах используют не такой тип вакцины, и следов на коже укол не оставляет. По этому шраму всегда можно опознать «своих» на иностранных пляжах. А российские знаменитости всегда заметны среди зарубежных коллег, если взглянуть на их левое плечо.