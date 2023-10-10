Особая метка на руке есть только у русских: иностранцы определяют безошибочно

В каждой стране своя культура и традиции, поэтому особенности быта в разных уголках планеты различаются. Долгие годы СССР развивался самостоятельно, не оглядываясь на другие государства: это касалось и производства, и медицины. Набор прививок, которые делали всем детям и взрослым, отличался от принятых на Западе.

У каждого советского человека, родившегося до 1979 года, на руке есть отметка. Это шрам после прививки от оспы. Медики вводили пациентам вирус коровьей оспы, чтобы иммунитет отреагировал и научился бороться с опасным заболеванием самостоятельно. Однако после 1980-х вакцину колоть перестали.

Врачи объясняют отмену обязательной прививки тем, что сейчас нет необходимости в проведении широкой вакцинации населения. В Европе и США подобной практики не было. Так что порой сотрудники спецслужб могли попросить у подозрительных русских показать руку, чтобы безошибочно определить, приехал ли человек из СССР.