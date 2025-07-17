Основаны на реальных событиях: сюжеты 3 этих фильмов — вовсе не плод больного воображения сценаристов, а суровая реальность

Некоторые фильмы настолько невероятны, что легко можно принять их за фантазии сценаристов. Но на самом деле за этими историями — документально подтверждённые события. И оттого смотреть их ещё страшнее и сложнее. Вот три фильма, которые поражают своей основой в реальности.

«Тёмные воды» (2019): война с тефлоновой мафией

Адвокат Роберт Билотт, которого играет Марк Руффало, ведёт борьбу с химическим гигантом почти два десятилетия. В центре дела — отходы, образующиеся при производстве тефлона, которые медленно и незаметно отравляют людей и окружающую среду. Самое поразительное, что это всё — не художественное преувеличение, а суровая правда: юрист действительно отстаивал права простых фермеров и жителей, сталкиваясь с тотальным давлением корпораций и безразличием системы.

Режиссёр Тодд Хейнс снял эту драму без лишнего пафоса — спокойно, почти документально. От этого «Тёмные воды» становятся ещё более пугающими: потому что ты понимаешь — такое может случиться с кем угодно.

«Девушка в подвале» (2021): 24 года ужаса

Если бы эта история не произошла на самом деле, в неё было бы трудно поверить. Сара — вымышленное имя главной героини фильма — живёт с деспотичным отцом и мечтает поскорее вырваться из дома. Но вместо свободы её ждёт подвал, в котором она проведёт почти 24 года.

Основа сюжета — кошмарный случай Элизабет Фритцль из Австрии. Её родной отец много лет удерживал дочь взаперти, насиловал её и заставлял рожать детей в полной изоляции от внешнего мира. Фильм Элизабет Рём, как и положено телевизионной драме, не смягчает углы и показывает трагедию в лоб — холодно, без прикрас.

«Однажды в Стокгольме» (2018): грабитель, ставший героем

Словосочетание «стокгольмский синдром» знакомо многим, но далеко не все знают, откуда оно появилось. В 1973 году преступник Ян-Эрик Ульссон (в фильме — Ларс Нистром, его играет Итан Хоук) захватил заложников в шведском банке. Шестидневная осада стала мировым событием, но самым удивительным был не сам захват, а реакция жертв: они встали на сторону преступника, сочувствовали ему, а после отказались давать показания в суде.

Режиссёр Роберт Бадро создал увлекательную криминальную драму с элементами чёрного юмора, в которой реальная абсурдность событий переплетается с личной симпатией зрителя к персонажам. И самое страшное — всё это действительно произошло.

А здесь — пять крутейших сериалов с одним (общим для всех) изъяном.