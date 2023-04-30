Основано на реальных событиях: о какой женщине поет Пугачева в «Миллионе алых роз»

Алла Пугачева представила свою композицию «Миллион роз» в начале 80-х. Публика мгновенно полюбила проникновенную песню, композитором которой стал Раймонд Паулс, но далеко не все догадывались, на какой истории основан ее текст.

Как оказалось, поэт Андрей Вознесенский, написавший слова песни, вдохновлялся историей грузинского художника Нико Пиросмани. Он был безответно влюблен во французскую актрису Маргариту де Севр, которая блистала на театральной сцене Тифлиса.

Артистка не обращала внимания на своего поклонника, поэтому Пиросмани решился на отчаянный шаг. Однажды ночью он выложил вокруг отеля, где жила Маргарита, тысячи цветов, среди которых были розы и, например, акации, пионы и лилии. Яркий жест произвел на знаменитость должный эффект, и она познакомилась с Пиросмани и даже поцеловала его. Но уже спустя несколько дней Маргарита уехала со своим театром из Грузии, и больше они никогда не встречались.

Захватывающая история заинтересовала поэта, который подготовил текст для песни. «Миллион роз» до сих пор считается одним из главных хитов Пугачевой, и в 83-м году певица с этой композицией стала лауреатом премии «Песня года».