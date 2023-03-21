Осмотрите ваш дом: от этих вещей надо срочно избавиться

Мелочи вроде застарелых губок для посуды или засохших растений, которые с головой выдают невнимательную и ленивую хозяйку, зачастую опасны для здоровья.

Хорошей хозяйке следует чаще менять губку для мытья посуды: не менее одного раза в две недели. В губке скапливаются вредные бактерии, которые придают посуде и рукам неприятный запах. Вряд ли хранительница очага будет кормить гостя из треснутой посуды, а близкого — поить из кружки со сколом. Но хранить дома такие тарелки и чашки, как бы дороги они ни были, также не рекомендовано. Они могут расколоться в руках прямо во время приема пищи.

Если продлить жизнь букету от любимого не получилось, не стоит выставлять вазу с «сухоцветами» на всеобщее обозрение (если, конечно, не нужно собирать гербарий с ребенком). Это выглядит неопрятно. Суеверные люди убеждены, что сухие цветы могут навлечь несчастья.

Наконец, свой бьюти-бар с армией баночек (скрабы, шампуни, гели для душа, масло для тела) лучше спрятать. Тогда ванная комната будет смотреться аккуратнее. Да и гостям вряд ли нужно знать, какой у хозяйки тип кожи или какими антицеллюлитными кремами она пользуется.