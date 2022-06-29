Осмеяли и оболгали: Успенская не стала молчать после скандала

Скандал между Любовью Успенской и ее соседкой набирает обороты. Напомним, в Сети появилось видео, на котором Успенская грубо высказывается в сторону незнакомой женщины и грозит ей полицией. Как объяснила автор ролика, она живет по соседству с певицей и стала свидетелем того, как та якобы ударила ее собаку. Оскорбленная женщина уже собралась судиться со звездой, а ее интересы вызвался представлять известный адвокат Александр Добровинский. По его словам, некоторые знаменитости ведут себя ужасно, поэтому им стоит напомнить об ответственности.

При этом Успенская утверждает, что соседская собака первой напала на ее питомца и укусила ее за ногу. Что же касается заявлений Добровинского, то певица тоже не стала их игнорировать. Адвокат Елена Сенина рассказала «Комсомольской правде », что Добровинский лишен статуса адвоката, но остается сейчас управляющим партнером фирмы. Юрист удивилась, что такой человек позволил себе осмеять и оболгать Успенскую, чуть ли не назвав преступницей. Именно поэтому артистка уже подала жалобы против Добровинского в Министерство юстиции, антимонопольную службу и Адвокатскую палату.